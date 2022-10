Stand: 01.10.2022 06:09 Uhr Unesco will Kultur als "globales öffentliches Gut" anerkennen

Die Unesco hat mehr Förderung für die internationale Kultur- und Kreativwirtschaft gefordert. Besonders nach den für die Branche verheerenden Folgen der Corona-Pandemie müsse Kultur als "globales öffentliches Gut" anerkannt werden, heißt es in der am Freitag veröffentlichen Abschlusserklärung der Unesco-Weltkulturkonferenz Mondiacult in Mexiko-Stadt. Das Abschlussdokument wurde von mehr als 150 Staaten unterzeichnet. Damit will die Kulturorganisation der Vereinten Nationen u.a. die Einberufung eines Weltkulturforums beschließen, das ab 2025 alle vier Jahre tagen soll - mit dem Ziel, Kultur und Kreativwirtschaft besser zu erfassen.

