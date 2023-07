Stand: 03.07.2023 11:02 Uhr Unbekannte übergießt Kulturstaatsministerin Roth mit Flüssigkeit

Eine Frau hat beim mittelalterlichen Historienspektakel "Landshuter Hochzeit 1475" Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine unbekannte Flüssigkeit über den Kopf geschüttet. Die Grünen-Politikerin wurde nicht verletzt, die Polizei ermittelt nach Angaben vom Montag nun wegen Beleidigung. Die Täterin sei nach der Attacke am Sonntagnachmittag unerkannt in der Zuschauermenge verschwunden. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unbekannt. Mit welcher Flüssigkeit die Frau Roth auf der Ehrentribüne in der Landshuter Altstadt übergoss, war zunächst unklar. Womöglich sei es Wasser gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Roth habe nach dem Vorfall relativ schnell die Veranstaltung verlassen. Die 68-Jährige gehörte zu den Ehrengästen des Festspiels, das Zehntausende Besucher verfolgten.

