Stand: 11.07.2022 14:33 Uhr Eine Million Euro Förderung für unabhängige Buchhandlungen

Die Bundesregierung fördert auch in diesem Jahr unabhängige Buchhandlungen mit insgesamt einer Million Euro. "Gerade die kleinen, unabhängigen Buchhandlungen tragen maßgeblich zum Erhalt der literarischen, verlegerischen und kulturellen Vielfalt in Deutschland bei", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) in Berlin. Diese könnten sich ab sofort um den Deutschen Buchhandlungspreis 2022 bewerben. Auch in Pandemiezeiten hätten Buchhandlungen trotz aller Einschränkungen die Lesekultur hochgehalten, betonte Roth. Um im Austausch mit Lesefreunden zu bleiben, hätten sie vielfach neue Kommunikationswege begangen. Dafür hätten sie Dank, Anerkennung und Wertschätzung verdient.