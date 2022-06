Stand: 21.06.2022 17:54 Uhr Umstrittenes documenta-Werk wird entfernt

Das auf der documenta wegen Antisemitismusvorwürfen in die Kritik geratene Gemälde "People's Justice" wird abgehängt. Das hat der Aufsichtsrat der documenta beschlossen, wie dessen Vorsitzender, der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), am Dienstagnachmittag erklärte. Die Entfernung war zuvor schon von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und der hessischen Kunststaatsministerin Angela Dorn (Grüne) gefordert worden. "Es ist ein immenser Schaden für unsere Stadt und die documenta entstanden", so der OB. Es müsse aufgearbeitet werden, wie es zu der Installation kommen konnte.