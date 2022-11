Stand: 08.11.2022 08:39 Uhr Umfangreiche Sanierungsarbeiten im größten Park des Landes MV

Der Schlosspark Ludwigslust wird umfangreich saniert. 3,5 Millionen Euro will das Land als Eigentümer in diesem und im nächsten Jahr in die Erneuerung der Wasserläufe investieren. Dazu werden Bäume, die bei Stürmen in den vergangenen Jahren im Park umgestürzt sind, vor Ort zu Brettern gesägt und in den Kanälen als Uferbefestigung verbaut. Außerdem soll ein historischer Weg zu den "14 Alleen", einer barocken sternförmigen Anlage, neu gebaut werden. Der Schlosspark ist rund 120 Hektar groß und damit die größte Parkanlage Mecklenburg-Vorpommerns. | 08.11.2022 | 09:10 | NDR Kultur |