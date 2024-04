Stand: 03.04.2024 10:00 Uhr Ultravox-Bassist Chris Cross ist tot

Bassist Chris Cross von der britischen New-Wave-Band Ultravox ist tot. Der Musiker ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Der Sänger hatte zuvor in einem Social-Media-Post Abschied von seinem Bandkollegen genommen. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Medienberichten zufolge starb Cross, der eigentlich Chris Allen hieß, bereits am 25. März. Chris Cross gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Band, die mit ihrem kreativen, anspruchsvollen Synthie-Sound und Hits wie "Dancing With Tears In My Eyes" zu den stilbildenden Bands der New-Wave-Bewegung gehörte. | Sendebezug: 03.04.2024 07:30 | NDR Kultur