Stand: 26.04.2022 07:32 Uhr Ukrainisches Orchester tritt bei BBC Proms in London auf

Das neu gegründete Ukrainian Freedom Orchestra unter der Leitung der kanadisch-ukrainischen Dirigentin Keri-Lynn Wilson wird bei der Konzertreihe BBC Proms in London auftreten. Die Mitglieder des Orchesters sind zum Teil vor dem Krieg geflohen oder arbeiten bereits in europäischen Orchestern. Die achtwöchigen Proms starten am 15. Juli ohne Corona-Einschränkungen und wurden bisher 95 Mal ausgerichtet.