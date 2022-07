Stand: 07.07.2022 09:53 Uhr Ukrainischer Autor Serhij Zhadan: "Müssen vom Westen Waffen fordern"

Serhij Zhadan, ukrainischer Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, verurteilt die Forderung deutscher Prominenter nach Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Der größte Fehlschluss der Leute, die das verlangen, liege darin zu glauben, die Russen wollten verhandeln, schrieb der 47-Jährige in einem Beitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit" (Ausgabe vom 7. Juli). "Wir müssen vom Westen Waffen fordern, weil wir sonst vernichtet werden", so der Schriftsteller. Deutsche Prominente wie Juli Zeh oder Richard David Precht hatten vergangene Woche in einem erneuten offenen Brief Politiker dazu aufgefordert, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen zu beenden.