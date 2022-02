Ukraine-Russland-Konflikt: Wie kann ein Krieg verhindert werden? Stand: 07.02.2022 16:40 Uhr Die Stimmung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine heizt sich auf. Wie kann ein Krieg verhindert werden - wer könnte das beeinflussen? Ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Beitrag anhören 7 Min

Herr Münkler, die Stimmung ist aufgeladen, der Ton wird rauer: Gestritten wird - fast schon symbolhaft - um Waffen, die Deutschland nicht an die Ukraine liefern will. In was für eine Richtung entwickelt sich dieser Konflikt gerade?

Herfried Münkler: Im Augenblick tumultuarisch. aber von einigen Politikern auch mit dem Versuch, eine gewisse Gelassenheit reinzubringen und Distanz zu nehmen. Es gibt ja zwei Perspektiven auf diesen Konflikt: Den Blick auf den russischen Truppenaufmarsch als Bedrohung der Ukraine und als Drohung gegenüber dem Westen einerseits. Das führt zu eine gewissen Emotionalisierung. Andererseits der distanzierende Blick auf solche Konstellationen unter dem Aspekt, wie Kriege beginnen und wie man sie womöglich verhindern kann.

Die Ukraine fühlt sich von Deutschland verlassen. Reichen da Lippenbekenntnisse aus, man werde Russland im Falle eines Einmarsches wirtschaftlich vom Westen abkoppeln?

Münkler: Ja, das kann für die Ukraine natürlich nicht gut klingen, weil das heißt: Wenn ihr von der politischen Landkarte verschwunden seid, dann werden wir reagieren. Die Ukraine erwartet - nachvollziehbar - etwas anderes. Andererseits ist die Frage, ob die ukrainischen Erwartungen nicht möglicherweise bei den Russen so ankommen, dass das, was für sie vorher eine Option war, zu einem Zwang wird: nämlich wenn massive westliche Waffenlieferungen in die Ukraine kommen, dass dann ein Zwang des schnellen Handelns entsteht und man die Zeit, die man vielleicht vorher geglaubt hat zu haben, unter den Händen schwindet. Das lässt sich nicht sehr leicht voraussagen. Insofern ist das, was im Allgemeinen von Politik und Journalismus heißt, den Preis für einen russischen Angriff zu erhöhen, möglicherweise gleichbedeutend wie die Russen zum Zahlen dieses Preises zu zwingen - was man ja gerade nicht will. Man hat hier also ein schwieriges Feld, bei dem unterschiedliche Optionen auf dem Tisch liegen und man nicht genau sagen kann, welche eigene Entscheidung zu welchen Folgen führt.

Die Literaturnobelpreisträgerinnen Herta Müller und Swetlana Alexijewitsch haben sich ganz klar für Waffenlieferungen aus Deutschland ausgesprochen. Wie sehen Sie das?

Münkler: Die Lieferung effektiver panzerbrechender Waffen ist verbunden mit einem langen Einübungsvorgang in den Gebrauch dieser Systeme. Das hätte also möglicherweise gar keine unmittelbaren Effekte. Etwas anderes wäre es vielleicht mit den Haubitzen, die sich zurzeit in Estland befinden, die früher mal der NVA gehört haben und im Prinzip Ost-Equipment sind. Damit könnten sich die ukrainischen Soldaten relativ leicht einüben. Das muss man schon differenzieren.

Aber was mir fehlt, ist eine westliche Strategie, die offensiv damit umgeht, dass wir nicht wirklich wissen, welche Option Putin ziehen wird, die auf der einen Seite die Ukraine resilient macht gegen einen russischen Angriff - von dem man auch gar nicht weiß, ob er nur den Donbas betrifft, tatsächlich die Ukraine von der Landkarte verschwinden lässt oder nur eine Unterstützung eines Machtwechsels in Kiew wäre. Auf der anderen Seite eine Strategie die Gesprächsfäden mit den Russen nicht nur nicht abreißen zu lassen - das ist ja eine im Prinzip billige Formel -, sondern Angebote zu machen, um ernst zu nehmen, dass möglicherweise die Russen tatsächlich Sicherheitsbedenken haben, dass sie sich eingekreist fühlen in diesem Bereich vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer. Einkreisungsobsessionen führen letzten Endes zu unvernünftigen Reaktionen, weil aus Angst heraus getroffen. Möglicherweise - und das ist die entscheidende Frage - ist das russische Agieren gar nicht aus Stärke heraus getrieben, sondern aus Angst und Sorge. Das muss man abschätzen können. Und da kommt man keinen Schritt weiter, indem man nur über Waffenlieferungen an die Ukraine spricht. Also wäre Arbeitsteilung im Westen eigentlich vernünftig: Die einen liefern Waffen an die Ukraine, wohingegen die anderen versuchen, die Russen besser zu verstehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um möglicherweise einen Konflikt oder einen großen Krieg zu verhindern. Das macht man vermutlich nicht, indem man Waffen liefert.

Ist damit auch eine konkrete Forderung an den Bundeskanzler Olaf Scholz verbunden?

Münkler: Wer bin ich, dass ich Forderungen an Herrn Scholz stelle? Ich bin derjenige, der gewissermaßen von Berufswegen Konstellationen analysiert und beschreibt. Aber das Agieren der Bundesregierung war in der letzten Wochen durch eine Zögerlichkeit gekennzeichnet. Man hat nur davon geredet, dass Reden gut ist, aber eigentlich keine Initiative für Verhandlungen ergriffen, bei denen man sagen kann, dass die Russen wieder ins Spiel zurückgebracht hätte. Das hat man den Amerikanern überlassen, und die amerikanischen Interessen sind nicht mit den europäischen Interessen identisch. Und das ist schlecht, wenn man in solchen Situationen sagt, dass das die Amerikaner machen müssen.

Was kann denn Putin jetzt noch tun? Ist es zum Beispiel überhaupt möglich, auch geopolitisch gesprochen, die Ukraine komplett militärisch zu besetzen?

Münkler: Möglich ist das schon. Es ist nur die Frage, was das Russland kostet und ob es möglicherweise nicht dazu führt, dass Russland letzten Endes schwächer dasteht, weil es ungeheure Kräfte in der Ukraine gebunden hat - nicht nur militärischer Art, sondern auch ökonomisch, um dieses Land am Laufen zu halten. Es hängt auch viel davon ab, wie die ukrainische Bevölkerung reagiert. Vermutlich wird das Land zweigeteilt reagieren.

Aber das Problem bei Putin ist, dass er in einer Situation sitzt, wo er relativ leicht sein Gesicht verlieren kann. Und diese Gefahr des Gesicht-Verlierens könnte ihn dazu veranlassen, mehr gewaltsam zu tun, als er ursprünglich vorhatte. Und da ist es eine kluge Politik zu vermeiden, dass er sein Gesicht verliert.

Das Gespräch führte Andrea Schwyzer

