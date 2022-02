Ukraine: "Ich bin überzeugt, dass kein Einmarsch geplant ist" Stand: 17.02.2022 11:16 Uhr "Am Mittwoch beginnt der Krieg" - so der Titel eines Gastbeitrags von Ingo Schulze in der "Süddeutschen Zeitung". Darin waren die Gedanken des Schriftstellers zusammengefasst, als amerikanische Geheimdienste den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine vorhersagten.

Herr Schulze, hat sich der Westen falsche Sorgen gemacht? Es sollten doch aufgrund von Geheimdienstinformationen die russischen Truppen in die Ukraine einmarschieren.

Ingo Schulze: Das ist immer schwierig mit Geheimdienstinformationen, weil man da nicht irgendwelche Sachen geliefert bekommt, anhand derer man das nachvollziehen kann. Die letzten Jahrzehnte haben mich sehr skeptisch gemacht gegenüber diesen Angaben. Der Höhepunkt war der Irak-Krieg, der wegen falscher Geheimdienstargumente - jedenfalls war das die Begründung - begann. In Afghanistan lag man auch sehr daneben, und man könnte noch viele andere Beispiele anführen, bis hin zu Vietnam. Aber mir ist das trotzdem sehr in die Knochen gefahren. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, für mich ist es unwahrscheinlich, dass diese Invasion passiert, weil das für alle Seiten die maximale Katastrophe ist. Man hat aber trotzdem Angst. Ich war da einfach sehr hin- und hergerissen und bin es bis heute.

Das, was wir über die Medien aus der Ukraine, aber auch aus Moskau vermittelt bekommen haben, war eher große Entspanntheit. Wie erklären Sie sich das?

Schulze: Ich kann mir das auch nicht so richtig erklären. Das Aberwitzige ist ja, dass das, was wir beispielsweise in der Tagesschau an Bildern gesehen haben, quasi als Dokumente des Aufmarsches, alles vom russischen Verteidigungsministerium kam. Sonst zeigen wir selten offizielle Quellen aus Russland oder ziehen die als Beweise heran. Das fand ich sehr merkwürdig und auch ungut. Andererseits war das, glaube ich, von Russland aus geschürt, sonst würden die uns nicht diese Dokumente geben. Ich bin überzeugt, ohne mehr zu wissen als alle anderen, dass kein Einmarsch geplant ist, aber durch diese Eskalation die Gefahr sehr groß ist. Aus russischer Sicht ist es wahrscheinlich so: Wir zeigen jetzt mal dem Westen, wie das ist, wenn man immer näher heranrückt, aber sagt, dass wir euch nicht angreifen.

Im Zuge der Krisendiplomatie ist Bundeskanzler Scholz in den Kreml und nach Moskau gereist. Was hat dieses Treffen Ihrer Meinung nach gebracht?

Schulze: Ich finde es ganz wichtig, dass europäische Anführer da hinfahren. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass Macron und Scholz zusammen da hinfahren, dass Europa der Verhandlungspartner ist und nicht die USA. Denn bei aller Partnerschaft haben die USA ganz andere Interessen als die Europäer. Frieden und Sicherheit in Europa ist für uns sehr viel brisanter als für die Amerikaner. Mich hat diese Pressekonferenz in Washington wirklich getroffen, als Biden gedroht hat, dass es sich mit "Nord Stream2" erledigt haben wird - das kann Scholz sagen, aber doch nicht Biden. Wir reden so viel von der Selbstbestimmung, und dieses Vorgeführt-Werden fand ich furchtbar. Insofern finde ich es wichtig, dass man mit einer europäischen Stimme spricht, auch wenn das bestimmt sehr schwer ist. Aber man muss es immer versuchen.

Ist Scholz aus diesem Treffen - mindestens in Richtung NATO - als Sieger hervorgegangen?

Schulze: Seine Aufgabe ist es gerade, dass es keine Sieger und Besiegten gibt, sondern einfach zu vermitteln. Man muss den anderen ernst nehmen, ganz egal, wie begründet man das findet. Frieden schließt man mit Feinden, und ich würde Russland nicht als Feind bezeichnen. Man muss natürlich auch Zugeständnisse machen, die wiederum keine Risiken für die Ukraine oder andere beinhalten dürfen. Aber da kann es doch Möglichkeiten geben, davon bin ich überzeugt - und nicht nur ich.

Sie schreiben in ihrem Beitrag, dass wir mit dem Rücken zum Osten leben. Das insinuiert, dass wir schon seit langem nicht mehr genau genug hinschauen. Ließe sich nachvollziehen, was die Konflikthaltung im Osten ist, wenn man mal genauer hinschauen würde?

Schulze: Es ist immer gut, selbst hinzufahren. Das ist durch nichts zu ersetzen. Ich muss mir an die eigene Nase fassen: Wann bin ich das letzte Mal in Polen gewesen? Das ist ja Europa, das sind ganz wichtige Dinge. Da lernt man vielleicht auch, mit anderen Augen zu gucken, durchaus auch widersprüchlich. Die Besuche, die ich in der Ukraine hatte, waren für mich sehr aufschlussreich. Ich war auch länger in Russland und diese Erfahrung war für mich ganz konstituierend.

Immer wieder hat Putin geäußert, dass die NATO seit Jahrzehnten versprochen hat, nicht näher an Russland heranzurücken. Und doch ist die NATO-Osterweiterung immer weiter vorangeschritten. Sind wir Russland zu nahe gerückt?

Schulze: Ich würde sagen, dass das ein Fehler war. Die Weichen hätten früh gestellt werden müssen. Der ganze Kladderadatsch hat ja angefangen, als George W. Bush, dem wir hier noch andere Dinge zu verdanken haben, die Ukraine und Georgien 2008 ermutigt hat, den NATO-Beitritt zu beantragen. Schon damals hat Russland gesagt: Bitte nicht, lasst uns das anders lösen. Da stehen zwei Logiken gegeneinander, und damit muss man umgehen. Man kann aber nicht einfach sagen: Es gilt nur das, was ich sage. Natürlich muss es Sicherheitsgarantien geben, aber für beide Seiten.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe

