Stand: 12.11.2022 07:26 Uhr Ukraine: Neues Kunstwerk von Banksy auf zerstörter Häuserwand

Er ist nach wie vor der große Anonyme in der Kunstszene, der Streetart Künstler Banksy. Keiner weiß, wer sich hinter dem Namen versteckt. Doch klar ist: Wenn er auf seinem Instagram Account Bilder zeigt, dann hat er irgendwo auf der Welt ein neues Kunstwerk hinterlassen. Schon öfter war er in Krisengebieten unterwegs, jetzt offensichtlich in der Ukraine, im verwüsteten Borodyanka. Auf einer zerstörten Häuserwand ist hier ein Mädchen zu sehen, das auf Trümmern einen Handstand probiert. Ganz klein und am Fuße des zerbombten Gebäudes. | 12.11.2022 07:15 | NDR Kultur