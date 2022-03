Erbe der Kriegsgeneration: Wie umgehen mit Traumata? Stand: 10.03.2022 17:53 Uhr Wie ist das für Menschen, die selbst noch Krieg und Vertreibung erlebt haben, mit diesem Nachrichtenstrom und den Bildern aus der Ukraine umzugehen? Ein Gespräch mit Hans Jörgen Grabe, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Greifswald. Beitrag anhören 7 Min

Viele von uns merken bei Großeltern, bei Eltern, bei Freundinnen, bei Nachbarinnen, dass die mit den Bildern und den Nachrichten aus der Ukraine nochmal ganz anders umgehen. Wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit?

Hans Jörgen Grabe: Das ist natürlich ein riesiges Problem für Menschen, die schon mal in Kriegsereignisse involviert waren, die schon mal betroffen waren vom Krieg und Vertreibung. Für die ist es wirklich so, dass alte Narben, alte Erinnerungen wieder aufbrechen und wachgerufen werden. Wir sehen es in der klinischen Arbeit, dass es Menschen gibt, die diese frühen Traumata während ihres Lebens als Berufstätige oder als Väter und als Mütter ganz gut bewältigt bekommen. Aber wenn es dann in Richtung Rentenalter geht, wo plötzlich mehr Zeit verfügbar ist, dass von allein diese alten Traumata, in Form von von Albträumen oder von sogenannten Flashbacks, häufiger auftreten. Und wenn jetzt solche Bilder aus der Ukraine kommen, das triggert das richtig. Das ist echt ein Problem.

Liegt das an mehr Zeit und mehr Zeit zum Nachdenken haben oder hat das auch mit der Lebensphase an sich zu tun?

Grabe: Das hat sicherlich mit beidem zu tun. Wenn man sich nicht mehr so nach außen wendet und mehr in sich zurückzieht, auch in die eigene Gedankenwelt, hat man natürlich weniger Widerstandskräfte, sich solchen traumatischen Erinnerungen, die sich dann von alleine aufdrängen, zu widersetzen. Das ist ein Phänomen, das haben wir tatsächlich auch bei vielen Begutachtungsfällen von KZ-Opfern gesehen. Dass die über mehrere Jahrzehnte relativ gut klarkamen mit ihrem Leben, aber dann im höheren Alter auf grausame Art und Weise wieder von den Erinnerungen eingeholt wurden. Und Ähnliches, denke ich, werden wir jetzt hier auch in weiten Bereichen der Bevölkerung beobachten können.

Nun haben wir es mit Menschen zu tun, die sich nicht unbedingt proaktiv Hilfe holen. Wie kann man vorgehen, wenn man bei seinen Eltern oder Großeltern merkt, dass die verschlossen, aggressiv oder auch ängstlich wirken?

Grabe: Ich glaube: Das Erste, was man tun kann, ist, persönlich das Gespräch zu suchen. Ich kenne viele ältere Menschen, die niemals über Kriegsereignisse gesprochen haben. Die immer nur versucht haben, das zu verdrängen. Immer nur versucht haben, nach vorne zu schauen und den Blick nach vorne zu richten. Und das Unaussprechliche möglichst hinter sich zu lassen. Das ist ganz am Anfang eine Art Überlebensstrategie - das möchte ich jetzt auch überhaupt nicht kritisieren - aber das hat natürlich oftmals keine Nachhaltigkeit. Und ich glaube, ein erstes offenes Gespräch, auch durchaus im Familienkreis, kann helfen. Aber da muss man natürlich wirklich schauen, wie sich möglicherweise dann auch die Symptomatik ändert oder bessert. Wenn nicht, ist tatsächlich der Gang zum Hausarzt und dann vieleicht die Überweisung zu einem Psychotherapeuten oder zu einem psychotherapeutisch arbeitenden Psychiater nicht verkehrt. Bevor das Leid um sich greift und Albträume, Schlaflosigkeit und Depressionen entstehen, sollte man das tun.

Das sind Menschen, für die Psychotherapie nicht so selbstverständlich ist wie für junge, urbane Großstädter. Wie könnte man das Eltern oder Nachbarn näherbringen?

Grabe: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist irgendwie so eine Gesellschaft, die das Gefühl oder den den Eindruck gibt, dass Psychotherapie eher was für jüngere, für aufgeschlossenere Menschen ist oder für Menschen, die wahrscheinlich noch viele Lebensjahrzehnte vor sich haben. Aber der klinische Alltag bestätigt das so überhaupt nicht. Auch der ältere Mensch ist vollständig psychotherapiefähig. Der ist vollständig, auch bezüglich seiner Grunderkrankung, durch Psychotherapie heilbar. Wenn irgendwann neurodegenerative, also demenzielle Prozesse eintreten, mag das irgendwann eingeschränkt sein. Aber das liegt bei den allermeisten ältere Menschen so nicht vor. Von daher kann man eigentlich nur sagen, dass Psychotherapie auch für Ältere ist. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man über gezielte Gruppenpsychotherapieangebote für Ältere, die jetzt betroffen sind, dass man da wirklich sehr schnell gute Erfolge erzielen kann.

Wann endet die übliche Unruhe, die Angst, die wir alle spüren, und wann beginnt es, in eine Richtung zu gehen, wo man sagen muss: 'Hol dir Hilfe'?

Grabe: Ein Frühsymptom ist auf jeden Fall das Phänomen der Schlafstörung. Sicherlich ist es so, dass ältere Menschen ohnehin vielleicht nicht mehr so lange schlafen wie Jüngere. Aber wenn es dann wirklich um sich greift: Man liegt lange wach, man wacht nachts häufiger auf und kann nicht mehr einschlafen. Das ist auf jeden Fall schon ein Frühwarnsymptom davon, dass die Psyche durcheinandergerät. Wenn das in Verbindung mit Albträumen stattfindet, die auch bedrohliche Szenen oder eben Kriegsereignisse widerspiegeln, dann geht das schon in Richtung einer sogenannten posttraumatischen Belastungssymptomatik. Und manchmal erstreckt sich das natürlich dann auch auf das Verhalten am Tag.

Tagsüber erlebt man oft im Rahmen des Möglichen so etwas wie ein Vermeidungsverhalten. Man würde als Betroffener alle Situationen vermeiden, die diese alten Trigger noch mal reaktivieren. Vielleicht Nachrichtensendungen und Fernsehgeräte vermeiden, nicht mehr die Zeitung lesen, sich zurückziehen. Sich völlig abkapseln, sodass nichts mehr einen gewissermaßen daran erinnert und wieder diese Bilder wachruft. Das nächste wäre, dass auch im Alltagsgeschehen sogenannte Flashbacks auftreten. Also plötzlich einschießende, Wiedererinnerungen an traumatischen Erlebnisse, in denen man große Angst, Todesangst oder Hilflosigkeit erlebt hat. Gleichzeitig treten noch weitere emotionale Probleme auf. Etwa eine depressionsartige Symptomatik, dass man sich innerlich abgestumpft fühlt. Dass man sich nicht mehr richtig freuen kann, dass man sich ängstlich, angespannt fühlt und denkt, der Krieg kommt bald zum Beispiel nach Deutschland. Der Krieg, diese Erinnerungen, die holen mich wieder ein. Es wird so passieren, wie damals in den der 1940er-Jahren.

Das Gespräch führte Mischa Kreiskott.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 10.03.2022 | 16:20 Uhr