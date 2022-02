Ukraine-Konflikt: Putins Glaube an die eigene Wahrheit Stand: 23.02.2022 15:12 Uhr Ein Gespräch mit Philipp Ther, Leiter des "Forschungszentrums für die Geschichte von Transformationen", über Wladimir Putins Geschichtsklitterung. Beitrag anhören 7 Min

Herr Ther, was ist dran am angeblich historisch herleitbaren Anspruch Russlands auf die Ukraine?

Philipp Ther: Das ist eine krude Mischung aus den stalinistischen Einstellungen gegenüber der Ukraine und den zaristischen. Im 19. Jahrhundert hat Zar Alexander II. die Ukraine als abtrünnig betrachtet und unterstellt, dass das von Polen infiltrierte Kleinrussen seien, die die großrussische Sache, das Imperium verraten. Deswegen hat er die ukrainische Sprache verboten. Das ging auf die Dauer nach hinten los. Bei Stalin galt die Ukraine gewissermaßen als trojanisches Pferd des Westens. Damals wurde noch eher an Polen gedacht und heute sind die USA beziehungsweise die EU die Bösen.

Immer wieder ist vom "Grenzland" Ukraine die Rede - das hat auch Putin so gesagt. Welche Grenze meint er, oder welche Grenze überschreitet er da womöglich auch?

Ther: Das kommt von noch viel früher in der Geschichte, aber auch dieser historische Bezug ist schlichtweg falsch. Diese Selbstbezeichnung "Ukraine" wurde im 19. Jahrhundert im Zuge der Nationsbildung entwickelt. Aus den "Germanen" wurden ja auch mal "Deutsche". Im Grunde genommen unterstellt er damit, dass es ein russisches beziehungsweise großrussisches Grenzland sei, was man jetzt nach Bedarf wieder einkassieren kann. Auch das ist Unsinn. Das Beunruhigende daran ist, dass sich hier Putin als eine Art von Oberhistoriker ausgibt und daraus konkrete politische und jetzt auch territoriale Ansprüche ableitet. Das macht es so gefährlich, weil man befürchten muss, dass das, was er über Geschichte erzählt, in irgendeiner Weise auch glaubt.

Wir Deutschen belassen es bei 5.000 Helmen und liefern keine Waffen in die Ukraine, weil deutsche Waffen in der Ukraine eine sehr schlimme Assoziation wecken. Berufen wir uns da auch auf Geschichte, die man vielleicht abgeschlossen nennen sollte?

Ther: Auch das ist im Grunde genommen ein irreführender Appell an die Geschichte. Was dort immer wieder ins Spiel gebracht wurde, wäre so eine Art von Erblast oder Erbsünde aus dem Zweiten Weltkrieg heraus. Man muss aber wissen, dass beim Überfall auf die Sowjetunion keine Teilrepublik so sehr gelitten hat wie die ukrainische. Die Sozialistische Republik Ukraine hatte proportional an der Bevölkerung noch mehr Opfer als die größte Teilrepublik, die russische, beziehungsweise konkret Leningrad, wo auch Herr Putin herkommt. Insofern gibt es aufgrund von der Belagerung von Leningrad schon eine Erinnerung an die genozidalen Untaten der Nationalsozialisten, also auch der Deutschen, aber insgesamt war die Ukraine noch schlimmer betroffen. Das sind immer Steigerungen des Schlimmsten, aber so gesehen könnte man rein historisch auch argumentieren, dass man die Ukraine unterstützen muss. Wie - das ist eine ganz andere Frage, ob jetzt Waffenlieferungen das richtige sind. Da gibt es diese schwierige Unterscheidung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen. Jeder Militäroffizier wird Ihnen sagen, dass man das nicht ganz eindeutig trennen kann. Aber im Moment sieht es leider so aus, dass das einzige, was Putin von einem Einmarsch abhalten könnte, ein Abschreckungspotenzial ist, dass er weiß, wenn er in die Ukraine reingeht, er erhebliche Verluste erleiden wird. Man kann also nur hoffen, dass er es sich noch einmal überlegt und es lässt. Aber es sieht so aus, dass das alles vom Gutdünken eines einzelnen Autokraten abhängt.

Können Sie einschätzen, welche Assoziationen das momentane Szenario weckt? Ist es eher erinnernd an die Annektion der Krim, oder noch weiter zurück, an den Überfall der Wehrmacht?

Ther: Im Moment weiß man nicht, wo die Reise hingeht. In Putins Dekret war - leider - von den gesamten Oblasten, den Regionen Luhansk und Donezk, die Rede. Das gibt ihm die Berechtigung, über die jetzige militärische Frontlinie hinauszugehen und diese beiden Regionen komplett zu erobern. Die sind zurzeit nur zu einem Drittel unter russischer Oberherrschaft. Das macht es so gefährlich. Insofern wäre es dann eher ein Szenario wie 2014 in der Ostukraine: Man marschiert mit militärischer Gewalt noch weiter voran und versucht, weitere ukrainische Gebiete zu erobern. Das wäre dann ein Eroberungskrieg, der sich qualitativ nochmal von dem von 2014 unterscheiden würde, sicherlich mit massenhaften Opfern und einer massenhaften Fluchtwelle. Wenn das so kommen würde, wäre die EU mit sehr vielen Flüchtlingen konfrontiert. Hoffentlich bleibt das den Ukrainern, aber letztlich auch der EU erspart.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe

