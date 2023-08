Stand: 10.08.2023 11:45 Uhr Uelzen sucht Künstler*innen für Gestaltung des Stadtbrandmuseums

Die Hansestadt Uelzen sucht Künstler*innen für die Gestaltung des neuen Stadtbrandmuseums. Das historische Gebäude am Schnellenmarkt 1 steht im Fokus der Kunstaktion. Im Jahr 1826 entstand von hier aus der verheerende Stadtbrand von Uelzen, der einen Großteil der Innenstadt zerstörte. Für die künstlerische Aufarbeitung und Gestaltung dieses geschichtsträchtigen Ortes sucht der Eigenbetrieb engagierte Künstler*innen. Insgesamt sind sieben Fenster im Erdgeschoss, drei Türen und ein Fenster im Obergeschoss Gegenstand der Ausschreibung. Die Werke sollen den Eindruck erwecken, als würde man durch die Fenster in das Haus blicken und mögliche Alltagsszenen am Tag des Brandes erkennen.

