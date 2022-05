Stand: 08.05.2022 18:52 Uhr Überraschungskonzert von U2 am Sonntag in U-Bahn von Kiew

Zwei Musiker von U2 sind am Nachmittag überraschend in einer als Luftschutzbunker genutzten U-Bahn-Station in Kiew aufgetreten. Frontmann Bono und Gitarrist "The Edge" spielten Klassiker aus dem U2-Repertoire- und Bono sang "Stand By Me" mit einem ukrainischen Soldaten. "Präsident Wolodymyr Selenskyj hat uns eingeladen, in Kiew zu spielen und unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen und das haben wir getan", schrieb die Band am Sonntag auf ihrem Twitter-Account. "Die Menschen in der Ukraine kämpfen nicht nur für ihre eigene Freiheit, sondern für uns alle, die wir die Freiheit lieben", sagte Bono bei dem Konzert.