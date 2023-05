Stand: 26.05.2023 11:25 Uhr Überraschendes Ende: Gustavo Dudamel verlässt Pariser Oper

2021 ist er erst in Paris angetreten - und nach dieser Saison schon wieder weg: Der Stardirigent Gustavo Dudamel verlässt die Oper in der französischen Hauptstadt. Das hat das Haus am Donnerstag überraschend bekannt gegeben. Er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, erklärt Dudamel seine Entscheidung. Das sei der ausschließliche Grund seines Rücktritts. Er habe diesen Entschluss "schweren Herzens und nach langer Überlegung" gefasst. Für den Venezolaner geht es ab 2026 in den USA weiter: Dann wird er das New York Philharmonic Orchestra leiten. | Sendebezug: | 26.05.2023 09:30 | NDR Kultur