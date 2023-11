Stand: 26.11.2023 14:08 Uhr Überraschende Funde bei Grabung nach Bornplatzsynagoge in Hamburg

Die gerade beendete Grabung des Archäologischen Museums Hamburg nach Überresten der Bornplatzsynagoge sei ein "voller Erfolg", sagte Museumsdirektor Rainer Maria Weiss der Deutschen Presse-Agentur. Das gesamte Untergeschoss mit dem Fundament der Synagoge sei noch ziemlich gut erhalten im Boden. Teile des Originalbauwerks sollen in eine wie auch immer gestaltete Neubebauung integriert werden. Die Bornplatzsynagoge war im Jahr 1906 das größte jüdische Gotteshaus in Norddeutschland. Während der Novemberpogrome 1938 setzten Nationalsozialisten sie in Brand. Die Jüdische Gemeinde in Hamburg möchte die Synagoge wieder aufbauen und wird dabei von der Bürgerschaft, dem Senat und dem Deutschen Bundestag unterstützt. | Sendebezug: | 26.11.2023 15:30 | NDR Kultur