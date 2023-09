Stand: 02.09.2023 16:19 Uhr Über 140 Denkmäler können in Schleswig-Holstein besichtigt werden

"Licht aus - Spot an" heißt es bundesweit am Tag des offenen Denkmals, dem 10. September. Dieser steht unter dem Motto "Talent Monument". 2023 liegt der Fokus auf den besonderen Eigenschaften und Qualitäten der Denkmäler, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auf ihrer Internetseite mitteilte. In Schleswig-Holstein würden sich über 140 Träger und Einrichtungen von Denkmälern mit freien Eintritten, Vorträgen, Führungen und Mitmachaktionen beteiligen, heißt es. Darunter seien 37 Sakralbauten wie der Ratzeburger und der Lübecker Dom. Sendebezug: | 02.01.2023 18:20 | NDR 1 Welle Nord

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 02.09.2023 | 16:20 Uhr