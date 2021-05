Udo Lindenberg wird 75: Der NDR feiert mit Stand: 16.05.2021 11:22 Uhr Lange schon ist er eine Institution der deutschen Rockmusik - heute feiert Udo Lindenberg seinen 75. Geburtstag. Der NDR ehrt ihn mit einem umfangreichen crossmedialen Angebot.

"Da ist ein junger Typ, der in Hamburg herumgeistert, der heißt Udo Lindenberg," wurde Udo Lindenberg einst Klaus Doldinger empfohlen. Als junger Mann trommelte er sich damals noch so durch und machte "sein Ding": selbst Lieder schreiben. Am besten auf Deutsch. Keine Schlager, mit denen die Jugend ja nichts zu tun haben wollte, sondern Rockmusik. Eine Idee, die damals, Anfang der 1970er Jahre in der Luft lag.

Udo Lindenberg erzählt in seinen Liedern einfach. Frei von der Straße weg. "Kellerjargon", schreiben die Kritiker, "schnodderig". "Echt," sagt Udo. "Ich glaube, dass unsere Texte ein bisschen lockerer sind als die, die es bisher gab. Und ich finde, man kann die Leute auch mal ein bisschen unterhalten."

Zum 75. Geburtstag von Udo Lindenberg bietet der NDR ein umfangreiches crossmediales Angebot im Fernsehen, Radio, Internet und in den Sozialen Medien, zu Ehren des Hamburger Rockpioniers.