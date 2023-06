Stand: 17.06.2023 13:25 Uhr Udo-Jürgens-Texter Michael Kunze: "Griechischer Wein" enthält Wahrheit

Die im Udo-Jürgens-Hit "Griechischer Wein" besungene Gastwirtschaft hat es dem Texter Michael Kunze zufolge wirklich gegeben. "Als ich in München studierte, lag auf meinem Heimweg am Rosenheimer Platz ein Wirtshaus, das ein Grieche übernommen hatte", sagt der Autor im "Spiegel"-Interview. Ein Text sei gut, "wenn er eine Stimmung erzeugt und eine Geschichte erzählt". Als Texter von Udo Jürgens bezeichnet zu werden, sei kein Problem für ihn, so der Schlagertexter und erfolgreiche Musical-Autor ("Elisabeth", "Tanz der Vampire"). "Das Publikum denkt bis heute, jede Zeile stamme von Udo Jürgens selbst, darin besteht mein Talent." | Sendebezug: | 17.06.2023 13:20 | NDR Kultur