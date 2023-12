Stand: 03.12.2023 07:34 Uhr Uderzo-Tochter gegen Versteigerung von "Asterix und Kleopatra"

Die Tochter von Asterix-Zeichner Albert Uderzo wehrt sich juristisch gegen die geplante Versteigerung eines Werkes ihres Vaters. Sylvie Uderzo habe Klage eingereicht, teilte ihre Anwältin der Nachrichtenagentur AFP mit. Zur Begründung führte sie an, das zur Versteigerung anstehende Original-Titelbild des Comics "Asterix und Kleopatra" sei von dem Anbieter offenbar unter dubiosen Umständen erworben worden. Die Klage laute auf Missbrauch von Vertrauen oder Diebstahl. Die Versteigerung soll eigentlich am 10. Dezember in Brüssel stattfinden. | Sendebezug: | 03.12.2023 14:40 | NDR Kultur