Stand: 17.08.2023 08:00 Uhr US-amerikanischer Musikproduzent Jerry Moss gestorben

Der Musikproduzent Jerry Moss ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Friedlich sei er in seinem Haus im kalifornischen Bel Air eingeschlafen, berichtet unter anderem die Los Angeles Times. Gemeinsam mit dem Trompeter Herb Alpert hatte Moss in den 60er Jahren das legendäre Label "A&M Records" gegründet. Das Label brachte Musik von Künstler*innen wie Janet Jackson, Joe Cocker, Cat Stevens und Bryan Adams heraus. Labelgründer Jerry Moss und Herb Alpert wurden für ihre Arbeit 2006 als "non performers" in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.