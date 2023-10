Stand: 01.10.2023 07:34 Uhr US-amerikanischer Autor erhält Preis für plattdeutsche Literatur

Der Dichter Reinhard F. Hahn hat den Freudenthal-Preis für neue plattdeutsche Literatur erhalten. Der in den USA lebende Autor bekam die mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung für seinen Gedichtzyklus "Keen Weg, keen Torügg", teilte die Freudenthal-Gesellschaft in Soltau mit. Hahn wurde bereits zum zweiten Mal mit dem Preis ausgezeichnet. Er habe in seinen Gedichten existenzielle Nöte sprachlich eindrücklich und überzeitlich erfasst, urteilte die Jury. Hahn wurde 1947 in Hamburg geboren und hat Sinologie und asiatische Kultur- und Sprachwissenschaften studiert. | Sendebezug: | 01.10.2023 07:30 | NDR Kultur