Stand: 12.10.2023 15:25 Uhr US-amerikanische Autorin Louise Meriwether gestorben

Louise Meriwether starb im Alter von 100 Jahren in Manhattan, wie der Rowohlt Verlag mitgeteilt hat. Die Autorin war auch als Journalistin, Essayistin und Aktivistin bekannt. Sie schrieb unter anderem Biografien über bedeutende afroamerikanische Persönlichkeiten wie Rosa Parks für Kinder. Ihr Debütroman "Eine Tochter Harlems" ("Daddy Was a Number Runner") gelte in den USA als "maßgebliches Werk über Rassismus, Geschlechterrollen und Klassismus", so Rowohlt. Am 17. Oktober erscheint das Buch mit einem Vorwort von James Baldwin erstmals auf Deutsch. | Sendebezug: | 12.10.2023 15:20 | NDR Kultur