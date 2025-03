Stand: 15.03.2025 11:10 Uhr US-Serie "Ted Lasso" bekommt vierte Staffel

Die preisgekrönte US-Serie "Ted Lasso" mit Jason Sudeikis als US-Fußballtrainer in England geht in die vierte Runde. Das teilte der Streamingdienst Apple TV+ mit. "Wir alle leben weiterhin in einer Welt, in der wir immer erst abwägen, bevor wir etwas wagen", erklärte Hauptdarsteller und Co-Erfinder Sudeikis. In der vierten Staffel lernten die Leute des fiktionalen britischen Fußballvereins AFC Richmond nun etwas zu wagen, um dann festzustellen, dass dies zum Ziel führe. Die Feel-Good-Serie über Freundschaft und Erfolg wurde bereits zwei Mal als beste Comedy-Serie ausgezeichnet.| Sendebezug: 15.03.2025 11:05 | NDR Kultur