US-Schauspielerin und indigene Aktivistin Littlefeather ist tot

Die US-Schauspielerin und indigene Aktivistin Sacheen Littlefeather ist tot. Bei der Oscar-Verleihung 1973 hatte Marlon Brando, der als bester Hauptdarsteller in "Der Pate" ausgezeichnet werden sollte, die damals 26-Jährige auf die Bühne geschickt, um an seiner Stelle eine Botschaft vorzutragen und die Auszeichnung abzulehnen. Darin hieß es, Preise sollten in den USA nicht angenommen werden, bis sich die Bedingungen der Ureinwohner verbessert hätten. Im August 2022 hatte sich die Oscar-Akademie bei der 75-Jährigen für die negativen Reaktionen auf deren Auftritt entschuldigt.

