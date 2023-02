Stand: 16.02.2023 00:56 Uhr US-Schauspielerin Raquel Welch im Alter von 82 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin Raquel Welch ist tot. Welch, die vor allem in den 60er und 70er Jahren Kino-Erfolge feierte und zu einer der meistfotografierten Hollywood-Schönheiten wurde, sei am Mittwoch im Alter von 82 Jahren nach einer "kurzen Krankheit" gestorben, teilte ihr Management mit. Den Durchbruch feierte die 1940 in Chicago als Jo Raquel Tejada geborene Welch 1966 in dem Steinzeit-Hit "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" - vor allem dank ihres knappen Fell-Bikinis. Danach feierte sie zahlreiche Kino-Erfolge. Sie drehte mit Hollywoodgrößen wie James Stewart, Frank Sinatra , John Huston und Burt Reynolds. Ihr Comedy-Talent bewies sie in dem Streifen "Die drei Musketiere" (1973), für den sie den Golden Globe als beste Komödien-Darstellerin erhielt. | 16.02.2023 00:05 | NDR Kultur