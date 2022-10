Stand: 11.10.2022 08:27 Uhr US-Schauspielerin Eileen Ryan gestorben

Die US-Schauspielerin Eileen Ryan ist tot. Die Mutter des Hollywoodstars Sean Penn sei in ihrem Haus im kalifornischen Malibu gestorben, bestätigte ein Sprecher der Familie gegenüber mehreren US-Medien. Ryan wurde 94 Jahre alt. Ryan wurde in New York geboren und begann ihre Schauspielkarriere am Broadway. Später stand sie für verschiedene Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Sie war unter anderem in den Filmen "Magnolia" und "Das Spiel der Macht" zu sehen und trat in Erfolgsserien wie "Bonanza", "Ally McBeal" und "Grey's Anatomy" auf. | Sendebezug: | 11.10.2022 08:25 | NDR Kultur