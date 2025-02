Stand: 09.02.2025 06:46 Uhr US-Schauspieler Tony Roberts mit 85 Jahren gestorben

Der amerikanische Schauspieler und langjährige Weggefährte von Regisseur Woody Allen, Tony Roberts, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Roberts Tochter Nicole Burley bestätigte seinen Tod der "New York Times". Demnach starb er am Freitag in seinem Haus in New York an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Roberts hatte über 50 Jahre lang als Schauspieler gearbeitet mit vielen Rollen in Allens Filmen, oft als dessen bester Freund. Der vielseitige Theater-, Film- und Musicaldarsteller war in seiner jahrzehntelangen Karriere unter anderem in dem Oscar-prämierten Film "Der Stadtneurotiker" von 1977, in "Eine Sommernachts-Sexkomödie" (1982), und in "Hannah und ihre Schwestern" (1986) zu sehen. | Sendebezug: 09.02.2025 09:40 | NDR Kultur