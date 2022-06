Stand: 01.06.2022 06:57 Uhr US-Schauspieler Morgen Freeman wird 85 Jahre alt

Am 1. Juni wird Morgan Freeman 85 Jahre alt. Er ist einer der bekanntesten Schauspieler in den USA, vor allem wegen seiner Stimme. Mehr als 50 Filme hat er gemacht, war ein halbes Dutzend Mal für den Oscar nominert und hat ihn einmal für seine Nebenrolle in "Million Dollar Baby" gewonnen. Er habe im Laufe der Karriere die Welt gerettet, ein paar Kriminalfälle gelöst, selbst Verbrechen begangen, "Miss Daisy" herumgefahren, war Nelson Mandela, der US-Präsident und sogar Gott. Morgan Freeman ist noch immer aktiv - als Schauspieler, Produzent, als Bienenschützer und mahnende Stimme.