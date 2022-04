Stand: 02.04.2022 10:51 Uhr US-Schauspieler Jim Carrey will erstmal Ruhe vom Filmemachen

Hollywood-Star Jim Carrey denkt über eine Auszeit von der Schauspielerei nach. Er denke "ziemlich ernsthaft" an den Ruhestand, sagte Carrey in einem Interview mit "Access Hollywood" - allerdings mit einem breiten Grinsen im Gesicht, während er Werbung für seinen neuen Film "Sonic the Hedgehog 2" machte. Das hänge auch davon ab, was für Angebote er bekomme, sagte Carrey weiter. Er möge sein "ruhiges Leben", das Malen und das Spirituelle.