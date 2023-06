US-Sängerin Taylor Swift plant 2024 erstes Konzert in Hamburg Stand: 21.06.2023 07:04 Uhr Die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift kommt im Sommer 2024 erstmals nach Hamburg: Im Rahmen ihrer "The Eras Tour" tritt die 33-Jährige am 23. Juli im Volksparkstadion auf.

"Ich kann es kaum erwarten, so viele von euch nächstes Jahr auf der The Eras Tour bei diesen neuen internationalen Terminen zu sehen", schrieb Taylor Swift am Dienstag auf ihrer Instagram-Seite. Fans können sich auf der Homepage der Musikerin bis Freitag, den 23. Juni, für Tickets registrieren. Die Europa-Etappe der Sängerin startet am 9. Mai 2024 in Paris. 19 Metropolen stehen auf dem Europa-Tourplan. Weitere Konzerte in Deutschland sind am 18. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen und am 27. Juli im Olympiastadion in München geplant.

Taylor Swift: Von der Country-Sängerin zum Pop-Superstar

Taylor Swift ist der weibliche Pop-Superstar. Als sie 2022 ihr Album "Midnights" veröffentlichte, belegte sie direkt die ersten zehn Plätze der US-Charts - das gelang zuvor noch keiner Musikerin. Dabei startete sie ihre Karriere zunächst als Country-Sängerin. In jungen Jahren zog sie mit ihren Eltern nach Nashville (Tennessee) ins Mekka der Country-Musik, wo sie sich schnell als Supertalent einen Namen machte. Die Hinwendung zur Popmusik brachte ihr dann ein weltweites Publikum ein. Musikexperte Peter Urban bezeichnet sie im Podcast Urban Pop als eine der besten Songschreiberinnen unserer Tage. Ihre Texte seien reine Poesie.

