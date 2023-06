Stand: 20.06.2023 20:31 Uhr US-Sängerin Taylor Swift plant 2024 erstes Konzert in Hamburg

Die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift kommt im Sommer 2024 nach Deutschland: Im Rahmen ihrer "The Eras Tour" werde die 33-jährige Popmusikerin Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München geben, teilte die Konzertagentur Karsten Jahnke am Dienstag in Hamburg mit. Die Europa-Etappe der Tour startet am 9. Mai 2024 in Paris. 19 Metropolen stehen auf dem Europa-Tourplan. Die Termine in Deutschland laut Social Media Account Swifts sind: am 18. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, am 23. Juli im Hamburger Volksparkstadion und am 27. Juli im Olympiastadion in München. | Sendebezug: | 20.06.2023 19:00 | NDR 90,3