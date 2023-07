Stand: 07.07.2023 10:23 Uhr US-Rockband Eagles kündigt Abschiedstournee an

Die US-Rockband Eagles hat nach 52 Jahren Bandgeschichte ihre Abschiedstournee angekündigt. In den 70er-Jahren wurde sie durch Hits wie "Hotel California", "Peaceful Easy Feeling" und "Take It Easy" berühmt. Geplant sind zunächst Auftritte in 13 US-Städten von September bis November. Weitere Termine sollen noch bekannt gegeben werden. Über zehn Jahre tourte die Band durch die Welt. Sie wurde mit sechs Grammys ausgezeichnet und verkaufte weit über 100 Millionen Platten. | Sendebezug: | 07.07.2023 10:30 | NDR Kultur