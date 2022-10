Stand: 09.10.2022 07:55 Uhr US-Rapper 50 Cent in Hamburg auf Deutschlandtour

Mehr als 8.500 Menschen rappen "You can find me in the club, bottle full of bub'" - es ist das Lied, das 50 Cent zum Weltstar machte. Natürlich durfte sein bekanntester Song "In Da Club" bei seiner Show am Samstag in Hamburg nicht fehlen. Der Auftritt in der fast ausverkauften Barclays Arena war der Re-Start seiner Deutschlandkonzerte. Der 47-Jährige steht im Rahmen seiner "Green Light Gang World Tour" im Oktober noch in Stuttgart und München auf der Bühne. | Sendebezug: | 08.10.2022 14:20 | NDR 90,3