US-Produzentenpreis: Zwei Filme mit Sandra Hüller nominiert

Gleich zwei Filme mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller sind für den Spitzenpreis des US-Produzentenverbandes nominiert worden. Mit dem britischen Historiendrama "The Zone of Interest" und dem französischen Justizdrama "Anatomie eines Falls", in denen die 45-Jährige jeweils eine Hauptrolle spielt, seien zum ersten Mal gleich zwei Filme, die nicht aus den USA kommen, unter den Nominierten, teilte die Producers Guild of America (PGA) mit. Die Auszeichnung gilt als Barometer für die Oscars, die am 10. März verliehen werden.