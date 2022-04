Stand: 19.04.2022 09:21 Uhr US-Pianist Nicholas Angelich mit 51 gestorben

Der US-amerikanische Pianist Nicholas Angelich ist am Ostermontag im Alter von 51 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenerkrankung gestorben. Angelich wurde 1970 als Sohn einer Pianistin in Cincinnati geboren und ging bereits mit 13 Jahren ans Conservatoire National Superieur de Musique in Paris, um sich dort unter anderem von Aldo Ciccolini, Michel Béroff und Yvonne Loriod ausbilden zu lassen. Er galt als Wunderkind und wurde zu einem bedeutenden Interpreten der Werke von Beethoven, Brahms und Liszt, aber auch der zeitgenössischen Klaviermusik.