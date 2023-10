Stand: 28.10.2023 07:31 Uhr US-Künstler Robert Irwin mit 95 Jahren gestorben

Wahrnehmung und Erfahrung beschäftigten Robert Irwin, seitdem er in den 1950er Jahren in Los Angeles seine künstlerische Laufbahn mit abstrakt-expressionistischer Malerei begann. Bald aber fing er an sich mit Licht zu beschäftigen. Irwin wurde zur Schlüsselfigur der kalifornischen "Light and Space"-Bewegung. 2007 schaffte er mit der Werkserie "Light and Space" für das Kraftwerk Berlin eine Installation, die das größte Werk des Künstler in Europa zeigte. Nun ist der Künstler Robert Irwin mit 95 Jahren gestorben. | Sendebezug: | 28.10.2023 08:30 | NDR Kultur