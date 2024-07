Stand: 19.07.2024 06:59 Uhr US-Komiker Bob Newhart mit 94 Jahren gestorben

Bob Newhart ist tot. Der US-Komiker sei im Alter von 94 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Newharts Sprecher. Der 1929 im US-Bundesstaat Illinois geborene George Robert "Bob" Newhart hatte Anfang der 1960er-Jahre mit einem Comedyalbum seinen Durchbruch geschafft. Newhart spielte in den darauffolgenden Jahrzehnten in zahlreichen Filmen und Serien mit. So trat er mehrfach in der Rolle des Professors Proton in der Erfolgsserie "The Big Bang Theory" auf. | Sendebezug: 19.07.2024 06:20 | NDR Kultur