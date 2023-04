Stand: 17.04.2023 09:54 Uhr US-Jazz-Pianist Ahmad Jamal mit 92 Jahren gestorben

Er war bekannt für seinen entspannten Stil und seinen Einfluss auf Jazz-Legende Miles Davis: Pianist Ahmad Jamal ist im Alter von 92 Jahren gestorben, wie US-Medien unter Berufung auf seine Tochter Sumayah berichten. Seinen Durchbruch hatte der Musiker 1958 mit dem Album "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not For Me". Jamal wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Grammy für sein Lebenswerk im Jahr 2017. Jazz-Trompeter Miles Davis (1926-1991) soll einmal über seinen Freund gesagt haben: "All meine Inspiration kommt von Ahmad Jamal". Auch in der Hip-Hop-Welt wurde Jamals Klaviermusik gesampelt, etwa von Jay-Z und Nas. | Sendebezug: | 17.04.2023 07:45 | NDR Kultur