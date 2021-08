Stand: 14.08.2021 09:01 Uhr US-Folksängerin Nanci Griffith mit 68 Jahren gestorben

Die amerikanische Folksängerin und Songschreiberin Nanci Griffith ist tot. Die Grammy-Preisträgerin, durch Songs wie "Love At The Five And Dime" und "Trouble In The Fields" bekannt, wurde 68 Jahre alt. Ihr Management gab den Tod der gebürtigen Texanerin am Freitag bekannt, ohne die Todesursache zu nennen. Es sei Griffith' Wunsch gewesen, eine Woche lang nach ihrem Ableben keine weiteren Angaben zu machen, zitierte die "New York Times" aus der Mitteilung. Mit dem Album "Other Voices, Other Rooms" (1994) hatte Griffith den Grammy für das beste zeitgenössische Folk Album gewonnen.