Stand: 05.10.2022 08:43 Uhr US-Dramatiker Charles Fuller mit 83 Jahren gestorben

Der US-Dramatiker und Pulitzer-Preisträger starb am Montag im Mount Sinai Hospital in Toronto, wie sein Sohn David dem Branchenmagazin "Hollywood Reporter" sagte. Der in Philadelphia geborene Schriftsteller war besonders für sein Drama "A Soldier's Play" bekannt, das mit dem Pulitzer-Preis für Theater und einem Tony Award ausgezeichnet wurde. Es beleuchtet die Spannungen zwischen schwarzen Soldaten auf einem abgesonderten Armeestützpunkt. Wie viele seiner Werke thematisierte es Rassismus in den USA. 1984 adaptierte Fuller den Stoff für den Film "A Soldier's Story".

