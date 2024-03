Stand: 27.03.2024 07:14 Uhr US-Bildhauer Richard Serra gestorben

Der US-amerikanische Bildhauer Richard Serra ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge starb Serra, der mit teils riesigen Stahlskulpturen zu einem der wichtigsten Bildhauer der Welt wurde, im US-Bundesstaat New York an einer Lungenentzündung. Für mehr als 100 öffentliche Orte hat er Skulpturen geschaffen: von Philadelphia und St. Louis über São Paulo bis Bochum und Kassel. Die Grundidee mit einem Meer aus Stelen für das Holocaust-Mahnmal in Berlin stammt von ihm. Als sein Entwurf verändert wurde, zog Serra ihn zurück.