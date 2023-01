Stand: 12.01.2023 11:07 Uhr U2 kündigen ihr neues Album für Mitte März an

Mit "Songs Of Surrender" erscheint am 17. März 2023 ein neues Album der Band U2, das teilte die Plattenfirma Island Records/Interscope mit. Es umfasst eine Sammlung von 40 wegweisenden U2-Songs aus dem gesamten Katalog der Band. In Sessions der letzten zwei Jahre wurden die Songs neu aufgenommen und neu interpretiert. Die erste Single "Pride (In The Name Of Love)" ist bereits erschienen. | Sendebezug | 12.01.2023 14.50 Uhr | NDR 2