"Twee as Bonnie und Clyde": Viel Beifall für Ohnsorg-Premiere von Daniel Kaiser

Endlich wieder plattdeutsches Theater! Das Ohnsorg-Theater ist mit einer Gaunerkomödie in die neue abgespeckte Corona-Saison gestartet. Nach der Premiere gab es viel Beifall. In dem rasanten Zweipersonen-Stück "Twee as Bonnie und Clyde" bringen vor allem die beiden Schauspieler das Publikum zum Lachen.

Manni und Chantal sehen aus wie echte Ganoven aus den 1920er-Jahren: Er wie ein Möchtegern-Al Capone und sie wie ein Stummfilmstar. Nur mit den Banküberfällen will es noch nicht so richtig klappen. Statt des Beutels mit dem Geld schnappt sich Chantal die Einkäufe einer Bankkundin. Man merkt schnell: Die Hellsten sind sie beide nicht. Mehrmals versuchen sie, dieselbe Bank zu überfallen. Immer gehen die vermeintlich genialen Pläne schief. Von ihren Vorbildern Bonnie und Clyde, dem legendären Gangsterpaar und dessen Bilanz, sind sie Lichtjahre entfernt. "Meenst du, soveel schafft wi ok?", fragt Chantal. "Ik weer froh, wenn wi dat to- minnst eenmal schaffen würrn", antwortet Manni leicht genervt.

Genau richtig zum Abschalten

Herrlich, wie Erkki Hopf als Manni immer wieder um Fassung ringt und wunderbar, wie im Gesicht von Birte Kretschmer der Euro wirklich immer nur centweise fällt. Es macht einfach Spaß, den Westentaschen-Ganoven auf der Bühne zuzusehen, wenn sie von Fehlschlag zu Fehlschlag taumeln. Die beiden könnten wirklich das Telefonbuch als Komödie auf die Bühne bringen. Das Stück von Tom Müller und Sabine Misiorn punktet mit Slapstick und Klamauk. Nach den Corona-Monaten ist es vielleicht genau das Richtige zum Abschalten. Man ahnt aber, wie die beiden Ohnsorg-Goldstücke Birte Kretschmer und Erkki Hopf aus einem Text mit stärkeren Pointen und raffinierterem Witz ein unvergessliches Feuerwerk hätten machen können.

Inszenierung mit Tempo

Der ehemalige Oberspielleiter am Ohnsorg, Frank Grupe, hat das Stück mit Tempo inszeniert: 70 Minuten - ohne Pause. Die Corona-Bedingungen sind praktisch nicht zu spüren. Kostüme und Bühnenbild von Stephanie Kniesbeck nehmen phantasievoll und herrlich ironisch das Provisorische der Corona-Zeit aufs Korn. "Schöh" und "Anner Schöh" steht auf den Kartons im Schuhlager, das die beiden verhinderten Bankräuber als Hauptquartier benutzen.

Dank an Kulturbehörde

Nur etwas mehr als 100 Menschen sitzen im ausverkauften Saal. Das Ohnsorg achtet penibel genau auf die Abstands- und Hygieneregeln. Das Publikum soll und darf sich sicher fühlen. Statt der üblichen Premierenfeier mit Bockwurst und Kartoffelsalat gibt es ein Eis vor dem Theater. Intendant Michael Lang lobt vorher aber auf der Bühne mit einer Kaskade von Freundlichkeiten das Engagement und die Hilfe der Kulturbehörde. Kultursenator Carsten Brosda, der gerade eine Tour de Theater unternimmt und viele Premieren besucht, darf sich in der ersten Reihe über viele Superlative freuen. "Er ist der deutschlandweit beste Anwalt, den man sich für die Kultur vorstellen kann", sagt Ohnsorg-Intendant Lang. Das Publikum antwortet mit langem Applaus. Die Freude und Erleichterung über die Rückkehr der Kultur ist an diesem Abend mit Händen zu greifen.

