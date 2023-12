Stand: 07.12.2023 07:21 Uhr "Tutanchamun"-Schau in Hamburg bis Ostermontag verlängert

Der Andrang ist so groß, dass die multimediale Ausstellung "Tutanchamun" noch bis Ostermontag in Hamburg zu sehen sein wird. In der Schau werden Bilder, Videos und Animationen auf dreidimensionale Objekte projiziert. Auch Tonbandaufnahmen des britischen Archäologen Howard Carter sind zu hören. Er hatte das prunkvoll ausgestattete, nahezu ungeplünderte Grab des jungen Pharaos Tutanchamun im November 1922 entdeckt. Ein Teil der Schau wird aus der Ich-Perspektive von Tutanchamun erzählt, der 1332 v. Ch. mit nur neun Jahren den ägyptischen Thron bestiegen hatte. | Sendebezug: | 07.12.2023 06:30 | NDR Kultur