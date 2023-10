Stand: 31.10.2023 08:45 Uhr Tutanchamun-Ausstellung über Geschichte Ägyptens in Hamburg

Mehr als 100 Jahre nach der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun können Besucher in Hamburg ab 3. November in der Wanderausstellung "Tutanchamun - das immersive Ausstellungserlebnis" in die Geschichte Ägyptens eintauchen. Dabei werden Bilder, Videos und Animationen auf Objekte projiziert und dreidimensional dargestellt. Bis 31. Januar 2024 wird die Ausstellung in Hamburg-Altona zu sehen sein. Die Stimme des Entdeckers des Tutanchamun-Grabes, des Archäologen Howard Carter, wird die Besucher durch die Ausstellung führen. Der Herrscher regierte in Ägypten von 1332 bis 1323 vor Christus. | Sendebezug: | 03.11.2023 19:30 | NDR 90,3