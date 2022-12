Stand: 08.12.2022 07:18 Uhr Turner Preis geht an Bildhauerin Veronica Ryan

Er ist die bedeutendste britsche Auszeichnung für moderne Kunst - der Turner Preis. Er ist mit umgerechnet rund 29.000 Euro dotiert. In diesem Jahr geht er an die Bildhauerin Veronica Ryan. Wie die Veranstalter in Liverpool mitteilten, wurde die 66-Jährige für ihre Arbeiten über die sogenannte Windrush-Generation, Einwanderer aus früheren britischen Kolonien in der Karibik, sowie die Corona-Pandemie geehrt. Ryan stammt selbst aus der Karibik, sie wurde auf der Insel Montserrat geboren. Die Jury würdigte die "persönliche und poetische Weise, wie sie die Sprache der Bildhauerei ausweitet". | 08.12.2022 06:20 | NDR Kultur