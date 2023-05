Trotz Inflation: Viel Kultur für wenig Geld in Schleswig-Holstein Stand: 08.05.2023 22:00 Uhr Wenn die Inflation steigt, wird die Kultur zum Luxusgut. Wie oft gehen Sie noch ins Kino, in ein Konzert, ins Theater oder gar in die Oper? Wir wollen helfen und haben nachgefragt, wo in Schleswig-Holstein Kultur noch erschwinglich ist - oder gar gratis.

von Jens Büchsenmann

Es ist riesig, das Angebot preiswerter Kulturgenüsse zwischen Nord- und Ostsee! Und leicht zu finden obendrein. Dazu reichen ein paar Klicks auf der Seite Kulturfinder.SH: Geben Sie im Filter eine Wunschliste ein, also z.B. "kostenfrei" in den Kategorien Bühne, Musik, Film, Literatur, Museen und Ausstellung, dann erhalten Sie 87 Treffer auf der Landkarte.

Virtuelle KulTour von der Förde bis vor die Tore Hamburgs

Diese virtuelle KulTour führt Sie vom Tauchermuseum an der Flensburger Förde (jeden Donnerstag von 15-19 Uhr) bis runter ins Hamburger Umland, etwa zum Eisenbahnmuseum Lokschuppen in Aumühle (So 11-17 Uhr). Vielleicht entdecken Sie beim Surfen das Haus Peters in Tetenbüll, einen historischen Kolonialwarenladen von 1820, unter dessen Dach sich ein Horst-Janssen-Zimmer versteckt, mit Zeichnungen aus dem Eiderland. Allein die virtuelle 360-Grad-Rundumschau lohnt sich schon zur Einstimmung (Eintritt frei, an allen Tagen von Di - So 13-18 Uhr).

Weitere Informationen U30: Rosarote Aussichten für junge Konzertbegeisterte Für junge Menschen unter 30 Jahren gibt es Konzerttickets für alle NDR Ensembles um die Hälfte ermäßigt. mehr

Oder Sie finden den Jugendtreff "Das Haus" in Eckernförde, um Poetry-Slam zu hören oder für kleines Geld den charmanten Kinofilm "Im Taxi mit Madeleine" zu sehen. In Bad Segeberg gibt’s gleich zwei Orte für Gratiskonzerte: Die "Oase" und das Kulturhaus "Remise", wo man am 7. Juli "klassischen Modern Jazz hören kann - oder, ganz schräg, im September ein finnisches Duo mit Gesang, Violine und Akkordeon.

Kellinghusen: Vom Baumarkt zum Kulturzentrum

Eine besonders spannende Entdeckungsreise bietet das Portal www.soziokultur-sh.de/. Deren Chefin Mieke Bohl pflegt eine aufwändige Karte, die auch eine Kategorie "kostenfrei" hat. Etwa im schön restaurierten Kulturhaus Wilster, wo sie von Improvisationstheater bis zur "verzauberten Oper" unkonventionelle Bühnenkunst aufführen.

Auf der Karte poppt auch "Klappstuhl-Kultur" in Kellinghusen auf, ein ehemaliger Baumarkt, der sich zu einem wahren Kulturzentrum gemausert hat: Mit "Stahlseiten-Weltraum-Konzerten" oder mit Kinovorführungen wie dem preisgekrönten italienischen Drama "Acht Berge". Dutzende Adressen, verteilt übers ganze Land, wie die "Pumpe" in Kiel, der riesige "Charlottenhof" in Klanxbüll oder, in Elmshorn die "Straßenpiratinnen": lauter Orte, die neugierig machen auf Kultur für kleines Geld.

Lübeck: Besonderer Service für Restkarten

In einer ganz eigenen Liga spielt Lübeck. Dort erhalten Studenten freien Eintritt in der Beckergrube, um Konzert, Oper oder Theater zu erleben. Für den eher symbolischen Betrag von 3.- Euro pro Semester. Und über das "Kulturticket" gibt es einen Restkartenservice für Studierende.

Erstaunlich groß ist die Zahl von Initiativen zur Förderung der Künste: einmal den "Kulturtaler", dann den "Kulturfunken", sowie die "Kulturtafel Lübeck", die frei gebliebene Plätze im Theater an Menschen mit niedrigem Einkommen vermittelt. Diese lädt auch, einmal im Monat, zur "Kultur-KaffeeTafel" in der Diele Mengstraße ein, um, wie es heißt, "Kultur und Gespräche in gemütlicher Umgebung bei Kaffee und Kuchen zu genießen".

Freier Eintritt mit "MuseumsCard" und "LübeckCard"

Neben den üblichen Ermäßigungen bieten Museen wie das bekannte Behnhaus gratis sogenannte Mittagsführungen an, durch die Sonderausstellung "Gothmund. Fischerdorf und Künstlerort an der Trave". Und am 21. Mai, dem Internationalen Museumstag, ist der Eintritt ohnehin für alle frei. Ebenso mit der Lübecker "MuseumsCard" für Kinder und Jugendliche sowie mit der "LübeckCard" für Bürgerinnen und Bürger mit niedrigem Einkommen.

Die MuseumsCard gilt übrigens für ganz Schleswig-Holstein und erlaubt Kindern und Jugendlichen freien Eintritt in über 100 Museen im Land.

Und noch mehr in Lübeck…

Das einzigartige Lübecker Figurenmuseum Kolk 17 wird noch bis 2025 aufwändig umgebaut. Und ist im Europäischen Hansemuseum untergekommen. Aber am 1. und 2. Juli wird groß gefeiert, am St.-Petri-Kirchhof, umsonst und draußen und für die ganze Familie.

Durch staatliche Förderprogramme können Kinder gratis Gitarrenunterricht erhalten: unter dem Motto "Get in Tune", in der Gemeinnützigen Musikschule Lübeck (wie im Übrigen auch in der Musikschule Kiel). Die Festivals SHMF und JazzBaltica bieten einige Gratis-und Familienkonzerte. Zum Beispiel die Gruppe "Hôtel du Nord" beim Open Air am 23. Juni in Timmendorfer Strand.

Telefonführung im Willy-Brandt-Haus

Noch ein Tipp für politisch Interessierte: die sind im Willy-Brand-Haus gut aufgehoben. Mit durchweg kostenfreien Vorträgen, Ausstellungen und Lesungen. Und einer ungewöhnlichen Aktion, mit dem schönen Titel "Bei Anruf Kultur". Am 16. Mai. Viel Kultur also - zu sehen, zu hören, zu erleben in Schleswig-Holstein!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 09.05.2023 | 06:40 Uhr

