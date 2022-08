Stand: 17.08.2022 14:38 Uhr "Tribute von Panem"-Dreh bei Duisburg: Über 50 000 Bewerbungen

Im Landschaftspark Duisburg haben die Dreharbeiten für "Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange" begonnen - die Vorgeschichte der Filmreihe "Die Tribute von Panem" nach dem Bestseller von Suzanne Collins. Dafür waren 3.000 Kompars*innen gesucht worden, um an einem der acht Drehtage im mitzuwirken. 50.000 Bewerbungen gingen ein. Der Film kommt voraussichtlich Ende 2023 in die Kinos. Die neue Handlung spielt 64 Jahre vor den bisherigen Ereignissen. In den Hauptrollen sind die US-Schauspielerin und Sängerin Rachel Zegler ("West Side Story") und der Brite Tom Blyth vorgesehen.